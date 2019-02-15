Страйк пілотів у Тайвані вплинув на 25 тисяч пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Увечері 14 лютого пілоти авіакомпанії China Airlines, що базується на Тайвані, завершили семиденний страйк. Масовий протест торкнувся близько 200 рейсів і 25 тис. пассажирів. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Сіньхуа.
Страйк завершився після того, як профспілка досягла угоди з авіакомпанією в результаті переговорів з таких питань, як втома пілотів, безпека польотів і бонуси.
Крім того, сторони досягли консенсусу щодо збільшення прозорості системи навчання та просування по службі других пілотів, а також заміні менеджера авіакомпанії, що відповідає за трудові відносини.
Зазначається, що авіакомпанія обіцяла не мстити учасникам страйку в майбутньому, в той час як профспілка зобов'язалась не проводити подібні кампанії протягом трьох років.
Як повідомляв УНН, у Бельгії відбувся загальнонаціональний страйк пілотів.