У Португалії пройшов загальний страйк
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Загальний страйк в Португалії. Школи закриті. Комунальники не вивозять сміття. На роботу не вийшла значна частина медперсоналу лікарень. Сотні операцій скасовані. Профспілки вимагають від уряду збільшити зарплати працівників держструктур. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.
Профспілки заявляють, що зарплати приблизно 600 тисяч держслужбовців не збільшувалися з 2009 року. Щоб запобігти дефолту в 2011 році Лісабон був змушений прийняти ряд заходів жорсткої економії в обмін на фінансову допомогу країн єврозони.
"Ми заробляємо менше, ніж в 2010 році. Наш час розкрадають - ми цього терпіти більше не можемо", - каже учасниця акції.
Нагадаємо, страйк пілотів в Тайвані вплинув на 25 тис. пасажирів.