У Португалії пройшов загальний страйк

Профспілки заявляють, що зарплати приблизно 600 тисяч держслужбовців не збільшувалися з 2009 року. Щоб запобігти дефолту в 2011 році Лісабон був змушений прийняти ряд заходів жорсткої економії в обмін на фінансову допомогу країн єврозони.



"Ми заробляємо менше, ніж в 2010 році. Наш час розкрадають - ми цього терпіти більше не можемо", - каже учасниця акції.



Нагадаємо, страйк пілотів в Тайвані вплинув на 25 тис. пасажирів.