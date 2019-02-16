У Португалії пройшов загальний страйк

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Загальний страйк в Португалії. Школи закриті. Комунальники не вивозять сміття. На роботу не вийшла значна частина медперсоналу лікарень. Сотні операцій скасовані. Профспілки вимагають від уряду збільшити зарплати працівників держструктур. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.

Профспілки заявляють, що зарплати приблизно 600 тисяч держслужбовців не збільшувалися з 2009 року. Щоб запобігти дефолту в 2011 році Лісабон був змушений прийняти ряд заходів жорсткої економії в обмін на фінансову допомогу країн єврозони.

"Ми заробляємо менше, ніж в 2010 році. Наш час розкрадають - ми цього терпіти більше не можемо", - каже учасниця акції.

Нагадаємо, страйк пілотів в Тайвані вплинув на 25 тис. пасажирів

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