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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 121843 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 161126 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150378 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 139333 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118226 просмотра

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В порту Мариуполя в море вылилась нефть: отобраны пробы воды

Киев  •  УНН

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 22 сентября. УНН. Возле Мариуполя обнаружено загрязнение акватории морского порта, в районе причала № 3 в месте проведения грузовых операций судном "Vitis". О данном факте срочно сообщено Государственную Азовскую морскую экологическую инспекцию. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины, передает УНН.

Представителями Государственной Азовской морской экологической инспекции провели отбор проб морской воды, с целью проведения инструментально-лабораторных исследований.

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"Представителями отдела экологической безопасности Мариупольского филиала ГП "АМПУ" совместно с государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Государственной Азовской морской экологической инспекции, проведены мероприятия по обследованию места загрязнения, по результатам которого согласно визуальной оценки обнаружено загрязнение нефтепродуктами, а именно радужные полосы на поверхности морской воды общей площадью 15 квадратных метров", - отметили на официальном сайте АМПУ.

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Сейчас продолжаются мероприятия по установлению источника загрязнения акватории Мариупольского морского порта.

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