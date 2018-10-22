В порту Мариуполя в море вылилась нефть: отобраны пробы воды

Представителями Государственной Азовской морской экологической инспекции провели отбор проб морской воды, с целью проведения инструментально-лабораторных исследований.

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"Представителями отдела экологической безопасности Мариупольского филиала ГП "АМПУ" совместно с государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Государственной Азовской морской экологической инспекции, проведены мероприятия по обследованию места загрязнения, по результатам которого согласно визуальной оценки обнаружено загрязнение нефтепродуктами, а именно радужные полосы на поверхности морской воды общей площадью 15 квадратных метров", - отметили на официальном сайте АМПУ.

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Сейчас продолжаются мероприятия по установлению источника загрязнения акватории Мариупольского морского порта.