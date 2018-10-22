У порту Маріуполя у море вилилась нафта: відібрано проби води
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 22 вересня. УНН. Біля Маріуполя виявлено забруднення акваторії морського порту, в районі причалу № 3 в місці проведення вантажних операцій судном “Vitis”. Про даний факт терміново повідомлено Державну Азовську морську екологічну інспекцію. Про це повідомили у прес-службі Адміністрації морських портів України, передає УНН.
Представниками Державної Азовської морської екологічної інспекції провели відбір проб морської води, з метою проведення інструментально-лабораторних досліджень.
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“Представниками відділу екологічної безпеки Маріупольської філії ДП „АМПУ“ спільно з державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Державної Азовської морської екологічної інспекції, проведені заходи з обстеження місця забруднення, за результатами якого згідно візуальної оцінки виявлено забруднення нафтопродуктами, а саме райдужні смуги на поверхні морської води загальної площею 15 квадратних метрів”, — зазначили на офіційному сайті АМПУ.
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Наразі тривають заходи з встановлення джерела забруднення акваторії Маріупольського морського порту.