В поминальные дни в Одесской области возле кладбищ усилят меры безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В поминальные дни в Одесской области возле кладбищ будут нести службу усиленные наряды полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, пишет УНН.
Детали
В эти выходные верующие будут чтить память умерших родственников и близких лиц, посещать места их захоронений. Для обеспечения общественной безопасности правоохранители усилят внимание к кладбищам.
"К обеспечению правопорядка будет привлечено более 1000 полицейских", - указали в полиции.
Патрули, как сообщается, будут следить за правопорядком, соблюдением установленных требований и правил, предусмотренных правовым режимом военного положения, помогать людям, обеспечивать безопасность дорожного движения.
Правоохранители призвали граждан ответственно относиться к мерам безопасности, обязательно идти в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.
Также попросили всех соблюдать временное ограничение и с пониманием отнестись к превентивным мерам правоохранителей. И напомнили, что комендантский час в Одесской области действует с 12 часов ночи до 5 часов утра.
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