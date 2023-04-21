У поминальні дні на Одещині біля цвинтарів посилять заходи безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У поминальні дні на Одещині біля цвинтарів нестимуть службу посилені наряди поліції. Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області, пише УНН.
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Цими вихідними віряни вшановуватимуть пам’ять померлих родичів та близьких осіб, відвідуватимуть місця їх поховань. Для забезпечення громадської безпеки правоохоронці посилять увагу до кладовищ.
"До забезпечення правопорядку буде залучено понад 1000 поліцейських", - вказали у поліції.
Патрулі, як повідомляється, слідкуватимуть за правопорядком, дотриманням встановлених вимог і правил, передбачених правовим режимом воєнного стану, допомагатимуть людям, забезпечуватимуть безпеку дорожнього руху.
Правоохоронці закликали громадян відповідально ставитися до заходів безпеки, обов’язково йти в укриття у випадку оголошення повітряної тривоги.
Також попросили всіх дотримуватися часового обмеження і з розумінням поставитися до превентивних заходів правоохоронців. І нагадали, що комендантський час на Одещині діє з 12 години ночі до 5 години ранку.
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