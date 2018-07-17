В Полтавской области уже почти сутки тушат пожар на свалке

"16 июля в 13:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на Лубенской городской свалке твердых бытовых отходов. По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит восемь ячеек на общей площади 1,8 га, глубина прогаров составляет 0,5-1 м", - говорится в сообщении.

К тушению от ГСЧС привлекли 10 спасателей личного состава и 3 единицы техники. От местного коммунального предприятия привлекли 5 единиц техники и 6 работников.

"На расстоянии 200 м находится водохранилище очистных сооружений, от которых осуществляется забор воды для тушения. По состоянию на 21:00 16 июля ликвидировано горение мусора на площади 0,3 га. Сейчас тушение пожара продолжается", - отметили в ГСЧС.

Причину пожара устанавливают специалисты.

Напомним, в Днепре более 3 часов тушили пожар на несанкционированной свалке.