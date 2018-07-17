У Полтавській області вже майже добу гасять пожежу на сміттєзвалищі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Рятувальники гасять пожежу, яка виникла на міському сміттєзвалищі у Лубнах на Полтавщині. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС в області, передає УНН.
"16 липня о 13:20 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на Лубенському міському сміттєзвалищі твердих побутових відходів. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить вісім осередків на загальній площі 1,8 га, глибина прогарів становить 0,5-1 м", - йдеться в повідомленні.
До гасіння від ДСНС залучили 10 рятувальників особового складу та 3 одиниці техніки. Від місцевого комунального підприємства залучили 5 одиниць техніки та 6 працівників.
"На відстані 200 м розташоване водоймище очисних споруд, від яких здійснюється забір води для гасіння. Станом на 21:00 16 липня ліквідовано горіння сміття на площі 0,3 га. Наразі гасіння пожежі триває", - зазначили у ДСНС.
Причину пожежі встановлюють фахівці.
Нагадаємо, у Дніпрі понад 3 години гасили пожежу на несанкціонованому сміттєзвалищі.