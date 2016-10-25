В Полтавской ОГА поддерживают инициативу объединения акцизов на топливо

"Областная государственная администрация поддерживает инициативу Государственной фискальной службы Украины об объединении акцизов на топливо. Однако, средства от налогообложения топлива должны остаться в регионе. Механизм их распределения по местным общинам возможен в зависимости от количества населения", - говорится в сообщении.

Напомним, в ГФС предложили отменить розничный налог на топливо, путем его объединения с основным.

Как сообщал УНН, эксперты топливного рынка отмечают, что объединение акцизов на топливо позволит создать равные условия для всех участников рынка.