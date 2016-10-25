В Полтавской ОГА поддерживают инициативу объединения акцизов на топливо
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Полтавская ОГА поддерживает инициативу объединения акцизов на топливо, при условии что средства от налогообложения топлива будут оставаться в регионе. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в департаменте экономического развития, торговли и привлечения инвестиций Полтавской ОГА, комментируя инициативу ГФС по объединению розничного акциза на топливо с основным.
"Областная государственная администрация поддерживает инициативу Государственной фискальной службы Украины об объединении акцизов на топливо. Однако, средства от налогообложения топлива должны остаться в регионе. Механизм их распределения по местным общинам возможен в зависимости от количества населения", - говорится в сообщении.
Напомним, в ГФС предложили отменить розничный налог на топливо, путем его объединения с основным.
Как сообщал УНН, эксперты топливного рынка отмечают, что объединение акцизов на топливо позволит создать равные условия для всех участников рынка.