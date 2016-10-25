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У Полтавській ОДА підтримують ініціативу об'єднання акцизів на пальне

У Полтавській ОДА підтримують ініціативу об'єднання акцизів на пальне

Київ • УНН

 • 6675 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Полтавська ОДА підтримує ініціативу об’єднання акцизів на пальне, за умови що кошти від оподаткування пального будуть залишитись в регіоні. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у департаменті економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської ОДА, коментуючи ініціативу ДФС щодо об’єднання роздрібного акцизу на пальне з основним.

"Обласна державна адміністрація підтримує ініціативу Державної фіскальної служби України про об’єднання акцизів на пальне. Проте, кошти від оподаткування пального повинні залишитись в регіоні. Механізм їх розподілу по місцевих громадах можливий в залежності від кількості населення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ДФС запропонували скасувати роздрібний податок на пальне, шляхом його об’єднання з основним.

Як повідомляв УНН, експерти паливного ринку наголошують на тому, що об’єднання акцизів на пальне дозволить створити однакові умови для всіх учасників ринку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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