В Полтаве женщина стреляла из арбалета в школе: есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В школе в Полтаве женщина стреляла из арбалета и ранила двух учителей, сообщает УНН.
Детали
Произошло событие сегодня в 10:30, на территории общеобразовательной школы № 11 в Полтаве. Неизвестная женщина выстрелами из арбалета ранила двоих учителей.
Сейчас правонарушительницу задержали, арбалет изъят правоохранителями.
Личность злоумышленницы и мотивы совершенного выясняют правоохранители. По одной из версий следствия, женщина психически больна.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одессе ученик брызнул в лицо учительницы перцовым баллончиком: полиция расследует хулиганство