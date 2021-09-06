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17 березня, 09:48 • 161408 перегляди

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У Полтаві жінка стріляла з арбалета в школі: є поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. У школі в Полтаві жінка стріляла з арбалета та поранила двох вчителів, повідомляє УНН.

Деталі

Подія сталася сьогодні о 10:30, на території загальноосвітньої школи № 11 у Полтаві. Невідома жінка пострілами з арбалета заподіяла поранення двом вчителям.

Наразі правопорушницю затримано, арбалет вилучено правоохоронцями.

Особу зловмисниці та мотиви скоєного з’ясовують правоохоронці. За однією з версій слідства, жінка психічно хвора.

Потерпілим надається медична допомога.

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