У Полтаві жінка стріляла з арбалета в школі: є поранені

Деталі

Подія сталася сьогодні о 10:30, на території загальноосвітньої школи № 11 у Полтаві. Невідома жінка пострілами з арбалета заподіяла поранення двом вчителям.

Наразі правопорушницю затримано, арбалет вилучено правоохоронцями.

Особу зловмисниці та мотиви скоєного з’ясовують правоохоронці. За однією з версій слідства, жінка психічно хвора.

Потерпілим надається медична допомога.

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