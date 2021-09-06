У Полтаві жінка стріляла з арбалета в школі: є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У школі в Полтаві жінка стріляла з арбалета та поранила двох вчителів, повідомляє УНН.
Деталі
Подія сталася сьогодні о 10:30, на території загальноосвітньої школи № 11 у Полтаві. Невідома жінка пострілами з арбалета заподіяла поранення двом вчителям.
Наразі правопорушницю затримано, арбалет вилучено правоохоронцями.
Особу зловмисниці та мотиви скоєного з’ясовують правоохоронці. За однією з версій слідства, жінка психічно хвора.
Потерпілим надається медична допомога.
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