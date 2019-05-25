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В Полтаве задержали вооруженного иностранца

В Полтаве задержали вооруженного иностранца

Киев  •  УНН

 • 12540 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Полицейские в Полтаве задержали вооруженного иностранца после сообщения о лице, ведущего себя агрессивно и совершающего насильственные действия в одном из офисных помещений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Инцидент произошел 24 мая около 10:40. Патрульные полицейские, которые немедленно прибыли на вызов, обнаружили на месте происшествия агрессивно настроенного человека, который уже успел применить физическую силу в отношении 22-летней жительницы Полтавы и продолжал вести себя агрессивно.

Во время визуального осмотра правонарушителя и его вещей, полицейские заметили предметы, похожие на пистолет и гранату, и вызвали подмогу. На месте происшествия полицейские установили, что правонарушителем является 29-летний иностранец.

"При себе мужчина имел пистолет, снаряженный магазином с 12-ю патронами калибра 9 мм, и гранату РГД-5", - добавили в полиции.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 7-ми лет.

В дальнейшем, при проведении санкционированных судом обысков в автомобиле и по месту жительства фигуранта, следователи и оперативники обнаружили и изъяли еще один пистолет, похожий на газовый, а также еще 4 гранаты РГД-5, патроны к оружию калибра 9 мм и вещества, внешне похожие на наркотические. Все изъятое направлено на экспертизу.

Фигурант задержан, ему объявлено о подозрении и избрана судом мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 тысяч гривен. Продолжается следствие.

Напомним, на Запорожье мужчина подорвался на гранате.

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