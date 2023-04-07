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В Полтаве демонтируют памятники Зыгину, Ватутину и Пушкину. В Минкульте ждут решения относительно памятников, посвященных Петру І

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Депутаты Полтавского городского совета решили демонтировать памятники советским генералам Зыгину, Ватутину и поэту Пушкину. Соответствующее решение уже приветствовали в Минкульте, передает УНН.

Цитата

"Приветствую решение депутатов Полтавского городского совета демонтировать памятники советским генералам Зыгину, Ватутину и поэту Пушкину", - написал в Telegram министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Детали

Министр добавил, что экспертный совет Министерства культуры и информационной политики по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма уже давно рекомендовал это сделать.

По его словам, в Полтаве процесс очистки пространства от российских и советских символов проходит дискуссионно. 

"... надеемся, что в конце концов он сдвинется с места и пойдет в должном темпе. Поэтому ждем решения по памятникам, посвященным Петру I", - резюмировал Ткаченко.

Добавим

В Полтаве есть памятник на месте отдыха Петра I и собственно скульптура русского царя.

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