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У Полтаві демонтують пам'ятники Зигіну, Ватутіну та Пушкіну. У Мінкульті чекають рішення щодо пам'ятників, присвячених Петру І

У Полтаві демонтують пам'ятники Зигіну, Ватутіну та Пушкіну. У Мінкульті чекають рішення щодо пам'ятників, присвячених Петру І

Київ • УНН

 • 1335768 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Депутати Полтавської міської ради вирішили демонтувати пам’ятники радянським генералам Зигіну, Ватутіну і поету Пушкіну. Відповідне рішення уже привітали у Мінкульті, передає УНН.

Цитата

"Вітаю рішення депутатів Полтавської міської ради демонтувати пам’ятники радянським генералам Зигіну, Ватутіну і поету Пушкіну", - написав у Telegram міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Деталі

Міністр додав, що експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму вже давно рекомендувала це зробити.

За його словами, у Полтаві процес очищення простору від російських та радянських символів проходить дискусійно. 

"... сподіваємось, що зрештою він зрушиться з місця та піде в належному темпі. Тому чекаємо рішення по пам‘ятникам, присвяченим Петру І", - резюмував Ткаченко.

Додамо

У Полтаві є пам'ятник на місці відпочинку Петра I та власне скульптура російського царя.

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