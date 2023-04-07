У Полтаві демонтують пам'ятники Зигіну, Ватутіну та Пушкіну. У Мінкульті чекають рішення щодо пам'ятників, присвячених Петру І
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Депутати Полтавської міської ради вирішили демонтувати пам’ятники радянським генералам Зигіну, Ватутіну і поету Пушкіну. Відповідне рішення уже привітали у Мінкульті, передає УНН.
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"Вітаю рішення депутатів Полтавської міської ради демонтувати пам’ятники радянським генералам Зигіну, Ватутіну і поету Пушкіну", - написав у Telegram міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
Деталі
Міністр додав, що експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму вже давно рекомендувала це зробити.
За його словами, у Полтаві процес очищення простору від російських та радянських символів проходить дискусійно.
"... сподіваємось, що зрештою він зрушиться з місця та піде в належному темпі. Тому чекаємо рішення по пам‘ятникам, присвяченим Петру І", - резюмував Ткаченко.
Додамо
У Полтаві є пам'ятник на місці відпочинку Петра I та власне скульптура російського царя.