В Польше задержали трех украинцев, которые угрожали совершить теракт
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Трех украинцев задержали в Польше в рамках операции по обеспечению празднования 80-летия начала Второй мировой войны, ведь они угрожали совершить тетористичний акт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Niezalezna.
"Трое граждан Украины были задержаны в Варшаве в рамках операции по обеспечению безопасности в связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны. Двое мужчин и одна женщина на видео, записанном и опубликованном в Интернете, угрожали совершить террористический акт", - говорится в сообщении.
По данным полиции, вооруженные были задержаны на месте и были переданы для проведения исследования. Предварительные выводы показывают, что оружие не является огнестрельным.
"Согласно информации, предоставленной полицией, задержанные лица были сначала допрошены. В настоящее время проводится работа в этом направлении", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 сентября в польской столице в мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны приняли участие представители около 40 стран.