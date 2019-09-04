У Польщі затримали трьох українців, які погрожували вчинити теракт
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Трьох українців затримали у Польщі в рамках операції по забезпеченню святкування 80-річчя початку Другої світової війни, адже вони погрожували вчинити тетористичний акт. Про це передає УНН із посиланням на Niezalezna.
"Троє громадян України були затримані у Варшаві в рамках операції по забезпеченню безпеки у зв'язку з 80-ю річницею початку Другої світової війни. Двоє чоловіків і одна жінка на відео, записаному і опублікованому в Інтернеті, погрожували вчинити терористичний акт", - йдеться в повідомленні.
За даними поліції, озброєні були затримані на місці і були передані для проведення дослідження. Попередні висновки показують, що зброя не є вогнепальною.
"Згідно з інформацією, наданою поліцією, затримані особи були спочатку допитані. В даний час проводиться робота в данному напрямку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 1 вересня в польській столиці в заходах, присвячених 80-річчю початку Другої світової війни взяли участь представники близько 40 країн.