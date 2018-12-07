В Польше разоблачили подпольную фабрику с нелегалами из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Украинские пограничники помогли правоохранителям ЕС выявить в Польше фабрику по изготовлению сигарет на миллионы евро, где нелегально работало 9 украинцев. Об этом сообщил отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
“На нелегальной фабрике в Великопольском воеводстве Республики Польша в одном из помещений выявлено 9 граждан Украины и 5 граждан Республики Молдова. Также во время обыска обнаружено 13 тонн табака и более 1000 ящиков сигарет, которые были упакованы под известные бренды. Сумма оценки обнаруженной в Польше продукции составляет более 2 миллионов евро”, - говорится в сообщении.
Из объяснений граждан Украины стало известно, что организаторы незаконной сделки обещали им легальное трудоустройство, однако по прибытии на территорию Польши забрали у них личные вещи, запретили звонить близким и сообщать свое местонахождение.
Впоследствии их отвезли на территорию указанной фабрики, где держали в отдельном помещении более месяца. Кроме этого, для контроля за ними было установлено видеонаблюдение и определены два человека, которые круглосуточно находились на территории нелегальной фабрики. В результате, им пришлось работали в две смены по 7 человек. За одну смену данные лица изготавливали более 100 ящиков сигарет.
Мероприятия проводились под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области совместно со Следственным управлением Национальной полиции в Одесской области.
Операция по задержанию состоялась в конце ноября в промышленной зоне, расположенной в Великопольском воеводстве Республики Польша. В задержании участвовали представители Государственной пограничной службы Украины, Пограничной службы Польши, МВД Республики Молдова и Европола.
Ранее в Испании задержали 7 украинцев за изготовление контрафактных сигарет.