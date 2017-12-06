В Іспанії затримали 7 українців за виготовлення контрафактних цигарок
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Правоохоронці Іспанії спільно з українськими прикордонниками викрили нелегальну фабрику з виробництва цигарок, до якого були залучені наші співвітчизники. Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України, передає УНН.
Інформацію про те, що на території Іспанії функціонує нелегальна фабрика, українські прикордонники отримали в рамках співпраці з Місією ЄС EUBAM.
“Попередньо було з’ясовано, що до вказаної протиправної діяльності, як нелегальна робоча сила, також залучені і громадяни України. У результаті реалізації спільного плану дій був встановлений основний організатор, іноземний громадянин, та його пособник, наш співвітчизник, який втягував у злочинну діяльність громадян України”, — йдеться у повідомленні.
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Вчора в районі одного з міст іспанської провінції Гранада правоохоронці затримали організатора незаконної діяльності, а також працівників фабрики, серед яких семеро українців.
“Під час проведення слідчих дій було вилучено устаткування для виробництва 2 млн сигарет на добу, 200 ящиків тютюнових виробів та сировину для виробництва ще близько 3 тис. ящиків”, — зазначили прикордонники.
Зараз проводяться досудове слідство та перевірочні заходи щодо обставин залучення українських громадян до протиправної діяльності за кордоном.
Нагадаємо, 6 грудня правоохоронці перекрили на Одещині контрабандні поставки цигарок до країн Європейського Союзу.