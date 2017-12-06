В Испании задержали 7 украинцев за изготовление контрафактных сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Правоохранители Испании совместно с украинскими пограничниками разоблачили нелегальную фабрику по производству сигарет, к которому были привлечены наши соотечественники. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, передает УНН.
Информацию о том, что на территории Испании функционирует нелегальная фабрика, украинские пограничники получили в рамках сотрудничества с Миссией ЕС EUBAM.
“Предварительно было установлено, что к указанной противоправной деятельности, как нелегальная рабочая сила, также привлечены и граждане Украины. В результате реализации совместного плана действий был установлен основной организатор, иностранный гражданин, и его пособник, наш соотечественник, который втягивал в преступную деятельность граждан Украины”, — говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Три тонны спирта и более 400 блоков контрафактных сигарет изъяли на Волыни
Вчера в районе одного из городов испанской провинции Гранада правоохранители задержали организатора незаконной деятельности, а также работников фабрики, среди которых семь украинцев.
“Во время проведения следственных действий было изъято оборудование для производства 2 млн сигарет в сутки, 200 ящиков табачных изделий и сырье для производства еще около 3 тыс. ящиков”, — отметили пограничники.
Сейчас проводятся досудебное следствие и проверочные мероприятия по обстоятельствам привлечения украинских граждан к противоправной деятельности за рубежом.
Напомним, 6 декабря правоохранители перекрыли в Одесской области контрабандные поставки сигарет в страны Европейского Союза.