У Польщі викрили підпільну фабрику з нелегалами з України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Українські прикордонники допомогли правоохоронцям ЄС виявити у Польщі фабрику з виготовлення сигарет на мільйони євро, де нелегально працювало 9 українців. Про це повідомив відділ комунікацій із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“На нелегальній фабриці у Великопольському воєводстві Республіки Польща в одному з приміщень виявлено 9 громадян України та 5 громадян Республіки Молдова. Також під час обшуку виявлено 13 тонн тютюну та понад 1 тисячу ящиків сигарет, які були запаковані під відомі бренди. Сума оцінки виявленої у Польщі продукції складає понад 2 мільйони євро”, — йдеться у повідомленні.
З пояснень громадян України стало відомо, що організатори незаконної оборудки обіцяли їм легальне працевлаштування, проте після прибуття на територію Польщі забрали в них особисті речі, заборонили телефонувати близьким та повідомляти своє місцезнаходження.
Згодом їх відвезли на територію вказаної фабрики, де тримали в окремому приміщенні понад місяць. Окрім цього, для контролю за ними було встановлено відеоспостереження та визначено дві особи, які цілодобово знаходились на території нелегальної фабрики. В результаті, їм довелося працювали у дві зміни по 7 чоловік. За одну зміну дані особи виготовляли понад 100 ящиків сигарет.
Заходи проводилися під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області спільно зі Слідчим управлінням Національної поліції в Одеській області.
Операція із затримання відбулась наприкінці листопада у промисловій зоні, що розташована у Великопольському воєводстві Республіки Польща. У затриманні взяли участь представники Державної прикордонної служби України, Прикордонної служби Польщі, МВС Республіки Молдова та Європолу.
Раніше в Іспанії затримали 7 українців за виготовлення контрафактних цигарок.