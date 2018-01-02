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В Польше открыли реестр педофилов

Киев • УНН

 • 10422 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. С 1 января в Польше официально заработал открытый реестр данных педофилов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Польши, передает УНН.

В Польше открыли реестр педофилов

"Право на охрану наших детей выше анонимности преступников. Государство несет ответственность за защиту ребенка, а не педофила. Преступник, который оскорбляет детей, должен столкнуться с серьезными последствиями. Не только многолетним приговором, но и потерей анонимности. Преступник должен быть под постоянным контролем, чтобы все знали, что он является их соседом", - подчеркнул министр юстиции Збигнев Зебро.

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В реестре опубликовали имена, фотографии и адреса проживания 768 педофилов, жертвами которых становились дети до 15 лет.

Зебро добавил, что такие реестры являются публичными во многих странах мира, в частности в США. И это является эффективным способом предотвращения жертв, потому что реестр позволяет контролировать таких преступников.

Кроме открытой части реестра, есть еще и закрытая, в которой разместили данные о 2614 лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет.

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Также в этот список попали распространители детской порнографии. Суды отказали в размещении информации о них в открытом доступе.

Закрытым реестром смогут пользоваться полицейские, судьи, прокуроры, руководители школ и летних лагерей для отдыха детей.

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