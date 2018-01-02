У Польщі відкрили реєстр педофілів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. З 1 січня у Польщі офіційно запрацював відкритий реєстр з даними педофілів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції Польщі, передає УНН.
"Право на охорону наших дітей вище анонімності злочинців. Держава несе відповідальність за захист дитини, а не педофіла. Злочинець, який ображає дітей, повинен зіткнутися з серйозними наслідками. Не лише багаторічним вироком, але і втратою анонімності. Злочинець повинен бути під постійним контролем, щоб всі знали, що він є їхнім сусідом", - наголосив міністр юстиції Збіґнєв Зьобро.
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У реєстрі опублікували імена, фотографії та адреси проживання 768 педофілів, жертвами яких ставали діти до 15 років.
Зьобро додав, що такі реєстри є публічними в багатьох країнах світу, зокрема у США. І це є ефективним способом запобігти жертвам, бо реєстр дозволяє контролювати таких злочинців.
Окрім відкритої частини реєстру, є ще й закрита, в якій розмістили дані про 2614 осіб, що вчинили сексуальні злочини відносно неповнолітніх віком від 15 до 18 років.
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Також в цей список потрапили розповсюджувачі дитячої порнографії. Суди відмовили у розміщенні інформації про них у відкритому доступі.
Закритим реєстром зможуть користуватися поліцейські, судді, прокурори, очільники шкіл і літніх таборів для відпочинку дітей.