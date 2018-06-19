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В Польше студентам из Восточной Европы помогут с поиском работы

В Польше студентам из Восточной Европы помогут с поиском работы

Киев  •  УНН

 • 8818 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. В Польше стартует проект "EdWork", что поможет студентам из Украины, Беларуси, Молдовы и России найти легальную работу в стране. Проект предусматривает поиск временного заработка, а также постоянной работы как для иностранных студентов, которые учатся в Польше, так и для студентов иностранных высших учебных заведений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Проект проходит под патронатом Парламента студентов Польши, а стратегическим партнером является Группа EWL - одна из крупнейших польских компаний, которая занимается трудоустройством иностранцев в Польше.

Студентам помогут решить все вопросы, связанные с легализацией пребывания в Польше, устроиться на легальную работу с достойной зарплатой. Кроме того, молодые предоставят жилье. Для участников предусмотрены также различные курсы и семинары, а в августе и сентябре для желающих будет организована поездка на несколько дней на море или в горы.

"Участие в программе бесплатное. На начальном этапе проект длится от 1 до 3 месяцев - то есть как раз в период летних каникул. Далее мы предполагаем возможность найти молодежи из Восточной Европы работу в Польше, совместимую с обучением в польских вузах", - сказал инициатор проекта, уполномоченный по интернационализации высшего образования Парламента студентов Польши Кирил Салата.

Напомним, что в Польше в начале 2018 было более 72 тыс. иностранных студентов из примерно 160 стран, больше всего - из Украины и Беларуси. По словам министра науки и высшего образования Польши, вице-премьер-министра Ярослава Ґовина, в 2020 году эта цифра может вырасти до 100 тыс.

Как повидомялв УНН, среди поляков за последние годы значительно ухудшилось отношение к украинцам и несущественно к немцам с 2013 года. Об этом говорится в исследовании Института публичных дел относительно восприятия поляками иностранцев на различных социальных ролях, сообщает портал Oko.Press.

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