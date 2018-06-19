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У Польщі студентам зі Східної Європи допоможуть із пошуком роботи

У Польщі студентам зі Східної Європи допоможуть із пошуком роботи

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. У Польщі стартує проект "EdWork", що допоможе студентам з України, Білорусі, Молдови та Росії знайти легальну роботу у країні. Проект передбачає пошук тимчасового заробітку, а також постійної праці як для іноземних студентів, котрі навчаються в Польщі, так і для студентів іноземних закладів вищої освіти. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".

Проект проходить під патронатом Парламенту студентів Польщі, а стратегічним партнером є Група EWL - одна з найбільших польських компаній, яка займається працевлаштуванням іноземців в Польщі.

Студентам допоможуть вирішити всі питання пов'язані з легалізацією перебування в Польщі, влаштуватися на легальну роботу з гідною зарплатою. Крім того, молоді нададуть житло. Для учасників передбачені також різноманітні курси і семінари, а в серпні і вересні для бажаючих буде організована поїздка на декілька днів на море або в гори.

"Участь у програмі безкоштовна. На початковому етапі проект триває від 1 до 3 місяців - тобто якраз у період літніх канікул. Далі ми передбачаємо можливість знайти молоді зі Східної Європи роботу в Польщі, сумісну з навчанням в польських вишах", - сказав ініціатор проекту, уповноважений з інтернаціоналізації вищої освіти Парламенту студентів Польщі Кірил Салата.

Нагадаємо, що в Польщі на початку 2018 року було понад 72 тис. іноземних студентів з приблизно 160 країн, найбільше - з України та Білорусі. За словами міністра науки і вищої освіти Польщі, віце-прем'єр-міністра Ярослава Ґовіна, в 2020 році ця цифра може зрости до 100 тис.

Як повідомялв УНН, серед поляків за останні роки значно погіршилося ставлення до українців і несуттєво до німців з 2013 року. Про це йдеться у дослідженні Інституту публічних справ щодо сприйняття поляками іноземців на різних соціальних ролях, повідомляє портал Oko.Press.

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