В Польше прошли протесты, под домом Качиньского оставили мертвую свинью
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Варшаве и других городах Польши тысячи людей вышли на улицу в знак протеста против правительства страны, в частности из-за закона о запрете абортов. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.
Воскресные протесты совпали с 39-й годовщиной репрессий военного положения в коммунистическом режиме Польши. Многие поляки обвиняют правительство в том, что оно все больше напоминает этот авторитарный режим.
Из-за запрета собраний более пяти человек на фоне пандемии COVID-19, марши были организованы как “стихийные прогулки”. Лозунгами протестующих было: “Мы идем на свободу. Мы идем на все!”. Протесты организовала группа “Женский страйк”, к ним присоединились также фермеры и предприниматели, разгневанные правительственным путем по борьбе с пандемией.
Протестующие собрались в центре Варшавы и начали марш к дому главы правящей партии “Право и справедливость” Ярослава Качинского. Полиция заблокировала движение и объявила, что акция протеста является незаконной из-за эпидемии. Демонстранты пошли другим путем, выкрикивая: “У нас эпидемия PiS”, используя польскую аббревиатуру “Право и справедливость”. “Мы свергаем правительство!”.
Многие люди несли флаги ЕС и радуги, чтобы продемонстрировать свою поддержку либеральным западным ценностям. Один из протестующих был одет в баллончик со слезоточивым газом.
Жилой дом Качинского был окружен сотнями полицейских, однако несколько человек, одетых в костюмы милиции коммунистических времен, успели пройти около него, но были задержаны.
Недовольные фермеры также протестовали, оставив большую кучу яиц, картофеля и мертвую свинью перед домом Качинского. Фермеры заявили, что получают слишком мало денег за свою продукцию. За мусор и перекрытие улицы полиция оштрафовала четырех человек.
Меньшие акции протеста также проводились в десятках других польских городах, включая Гданьск, Краков, Познань, Лодзь и Щецин.
To jest nagranie tuż przed wydarzeniem. Ludzie w czapkach wciągali dzieciaka w czapce pomiędzy te autobusy widziane daleko z przodu po lewej stronie ulicy. Do tamtego momentu był zupełny spokój i luz. pic.twitter.com/vwvzDk8CY2— Adrian Stańczak #SilniRazem #PADisBAD (@ aramil777) December 13, 2020
Miarą porażki rządu i strachu kaczyńskiego, jest liczba milicjantów chroniąca go przed “wdzięcznością” Polaków.
Jarek chciałeś odejść jako “emerytowany zbawca narodu”, a kończysz jak “przerażony zdrajca”. # wypierdalać pic.twitter.com/85Oh5xcAwO