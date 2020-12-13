У Польщі пройшли протести, під будинком Качинського залишили мертву свиню
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Варшаві та інших містах Польщі тисячі людей вийшли на вулицю на знак протесту проти уряду країни, зокрема через закон про заборону абортів. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.
Недільні протести збіглися з 39-ю річницею репресій воєнного стану в комуністичному режимі Польщі. Багато поляків звинувачують нинішній уряд у тому, що він все більше нагадує цей авторитарний режим.
Через заборону зібрань понад п’ятьох людей на тлі пандемії COVID-19, марші були організовані як “стихійні прогулянки”. Гаслами протестувальників було: “Ми йдемо на свободу. Ми йдемо на все!”. Протести організувала група “Жіночий страйк”, до них долучились також фермери та підприємці, розгнівані урядовим шляхом щодо боротьби з пандемією.
Протестуючі зібралися у центрі Варшави та почали марш до будинку голови правлячої партії “Право і справедливість” Ярослава Качинського. Поліція заблокувала рух і оголосила, що акція протесту є незаконною через епідемію. Демонстранти пішли іншим шляхом, викрикуючи: “У нас епідемія PiS”, використовуючи польську абревіатуру “Право і справедливість”. “Ми скидаємо уряд!”.
Багато людей несли прапори ЄС та веселки, щоб продемонструвати свою підтримку ліберальним західним цінностям. Один із протестуючих був одягнений у балончик із сльозогінним газом.
Житловий будинок Качинського був оточений сотнями поліцейських, проте кілька людей, одягнених у костюми міліції комуністичних часів, встигли пройти біля нього, але були затримані.
Невдоволені фермери також протестували, залишивши велику купину яєць, картоплі та мертву свиню перед будинком Качинського. Фермери заявили, що отримують занадто мало грошей за свою продукцію. За сміття та перекриття вулиці поліція оштрафувала чотирьох людей.
Менші акції протесту також проводились у десятках інших міст, включаючи Гданськ, Краків, Познань, Лодзь та Щецин.
To jest nagranie tuż przed wydarzeniem. Ludzie w czapkach wciągali dzieciaka w czapce pomiędzy te autobusy widziane daleko z przodu po lewej stronie ulicy. Do tamtego momentu był zupełny spokój i luz. pic.twitter.com/vwvzDk8CY2— Adrian Stańczak #SilniRazem #PADisBAD (@ aramil777) December 13, 2020
Miarą porażki rządu i strachu kaczyńskiego, jest liczba milicjantów chroniąca go przed “wdzięcznością” Polaków.
Jarek chciałeś odejść jako “emerytowany zbawca narodu”, a kończysz jak “przerażony zdrajca”. # wypierdalać pic.twitter.com/85Oh5xcAwO