В Польше объяснили причины депортации украинки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Отрицательное решение о разрешении на постоянное жительство в ЕС для украинки Людмилы Козловской и о запрете на ее въезд в Польшу и ЕС принял председатель Агентства внутренней безопасности Польши. Об этом сообщил представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, передает УНН со ссылкой на RMF24.
Как пояснил Жарин, такое решение было связано, в частности, с "серьезными сомнениями" по финансированию Фонда под председательством Козловской "Открытый диалог", которые "могут иметь дальнейшие юридические последствия".
Информацию о том, что именно в финансировании фонда вызвало сомнения польских спецслужб, представитель не предоставил.
"Глава Агентства внутренней безопасности при выполнении своих уставных обязательств, выдал отрицательное заключение на ходатайство Людмилы Козловской о выдаче ей разрешения на долгосрочное пребывание в ЕС. В результате, Людмиле Козловский был запрещен въезд на территорию Польши и Европейского Союза", - заявил Жаров.
Напомним, на прошлой неделе Козловская, которая является президентом фонда "Открытый диалог", депортировали из Польши в Украину и внесли в Шенгенскую информационную систему (SIS), что приведет к немедленной высылки из ЕС, если она захочет туда попасть.