В Польше объяснили причины депортации украинки

Как пояснил Жарин, такое решение было связано, в частности, с "серьезными сомнениями" по финансированию Фонда под председательством Козловской "Открытый диалог", которые "могут иметь дальнейшие юридические последствия".



Информацию о том, что именно в финансировании фонда вызвало сомнения польских спецслужб, представитель не предоставил.



"Глава Агентства внутренней безопасности при выполнении своих уставных обязательств, выдал отрицательное заключение на ходатайство Людмилы Козловской о выдаче ей разрешения на долгосрочное пребывание в ЕС. В результате, Людмиле Козловский был запрещен въезд на территорию Польши и Европейского Союза", - заявил Жаров.



Напомним, на прошлой неделе Козловская, которая является президентом фонда "Открытый диалог", депортировали из Польши в Украину и внесли в Шенгенскую информационную систему (SIS), что приведет к немедленной высылки из ЕС, если она захочет туда попасть.



