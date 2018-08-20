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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Польщі пояснили причини депортації українки

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Негативне рішення щодо дозволу на постійне проживання в ЄС для українки Людмили Козловської та про заборону на її в’їзд до Польщі та ЄС прийняв голова Агентства внутрішньої безпеки Польщі. Про це повідомив представник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, передає УНН з посиланням на RMF24.

У Польщі пояснили причини депортації українки

Як пояснив Жарин, таке рішення було пов'язане, зокрема, з "серйозними сумнівами" щодо фінансування Фонду під головуванням Козловської "Відкритий діалог", які "можуть мати подальші юридичні наслідки".

Інформацію про те, що саме у фінансуванні фонду викликало сумніви польських спецслужб, речник не уточнив.

"Глава Агентства внутрішньої безпеки при виконанні своїх статутних зобов'язань, видав негативний висновок на клопотання Людмили Козловської про надання їй дозволу на довгострокове перебування в ЄС. В результаті, пані Людмилі Козловській був заборонений в'їзд на територію Польщі та Європейського Союзу", - заявив Жарин.

Нагадаємо, минулого тижня Козловську, яка є президентом фонду "Відкритий діалог", депортували з Польщі в Україну та внесли до Шенгенської інформаційної системи (SIS), що призведе до негайного вислання з ЄС, якщо вона захоче туди потрапити.

Українські Національні Новини

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