Средняя зарплата в Польше в прошлом году выросла на 5,3%

Согласно статистике, в Польше оплата труда работникам в 2018 году выросла на 5,3%. Показатель средней заработной платы стал лучшим за последние 10 лет.

"Польское Радио" сопоставило продуктовые корзины 2008 и 2018 гг. Выяснилось, что в прошлом году за среднюю зарплату можно было купить намного больше, чем в 2008-м, хлеба, печенья, курицы, колбасы, сыра, яблок, помидоров. Однако меньше говядины, сосисок, кровянки, яиц, масла и картофеля.

В 2018 году поляки могли приобрести на 190 кг больше курицы, чем в 2008-м. На 87 кг больше свинины без кости. На 22 кг охотничьих колбасок и на 47 кг больше сыра "Гоуда".

Уточняется, что не только рост зарплаты, но и конкуренция между производителями продуктов питания способствуют увеличению покупательской способности польских граждан.

Исключение из общего правила составляет говядина. В 2018 году поляк мог купить на 7 кг меньше этого вида мяса, чем на 10 лет ранее. Это связано с тенденциями международного рынка.

Зато в 2018 году поляк мог приобрести больше на 70 пачек масла (по 220 г), и на 498 куриных яиц. Но в то же время — на 30 кг меньше картофеля. Это связано с тем, что за десять лет в Польше стали производить на четверть меньше собственных клубней, зато вырос импорт и, соответственно, рыночная стоимость.

Как сообщал УНН, за месяц в Украине подорожали 88% продуктов.