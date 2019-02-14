Середня зарплата в Польщі в минулому році зросла на 5,3%

Згідно зі статистикою, у Польщі оплата праці працівникам у 2018 році зросла на 5,3%. Показник середньої заробітної плати став найкращим за останні 10 років.

"Польське Радіо" зіставило продуктові кошики 2008 і 2018 рр. З'ясувалося, що в минулому році за середню зарплату можна було купити набагато більше, ніж в 2008-му, хліба, печива, курки, ковбаси, сиру, яблук, помідорів. Однак менше яловичини, сосисок, кров'янки, яєць, масла і картоплі.

У 2018 році поляки могли придбати на 190 кг більше курки, ніж у 2008-му. На 87 кг більше свинини без кістки. На 22 кг мисливських ковбасок і на 47 кг більше сиру "Гоуда".

Уточнюється, що не тільки зростання зарплати, але і конкуренція між виробниками продуктів харчування сприяють збільшенню купівельної спроможності польських громадян.

Виняток із загального правила є яловичина. У 2018 році поляк міг купити на 7 кг менше цього виду м'яса, ніж на 10 років раніше. Це пов'язано з тенденціями міжнародного ринку.

Зате у 2018 році поляк міг придбати більше на 70 пачок масла (по 220 г) і на 498 курячих яєць. Але в той же час - на 30 кг менше картоплі. Це пов'язано з тим, що за десять років у Польщі стали виробляти на чверть менше власної картоплі, зате виріс імпорт і, відповідно, ринкова вартість.

Як повідомляв, за місяць в Україні подорожчали 88% продуктів.