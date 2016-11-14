В Польше отомстили за сожженный украинский флаг
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Польские националисты избили поджигателей, которые во время Марша независимости в Варшаве сожгли флаг Украины, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
"Во время ежегодного Марша независимости произошло столкновение группы польских автономных националистов с организацией "Национальная свободная Польша" (NWP). В результате NWP потеряла два своих флага организации, а ее руководитель был избит и повален на землю", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эта "акция была решительным сопротивлением против функционирования на отечественной националистической сцене организаций, которые братаются с коммунистами, поддерживают российский империализм и распространяют шовинизм против братского украинского народа".
Информацию об избиении также лично подтвердил на видеоролике в Youtube пострадавший лидер NWP Дамиан Бенько.
Сообщается, что небольшая националистическая организация "Национальная свободная Польша" известна своими пророссийскими и антиукраинскими взглядами, а также сотрудничеством с коммунистической и пропутинской партией Изменение (Zmiana). Также группировка поддержала создание "ЛНР" и "ДНР" на Донбассе.
Как сообщал УНН, на Марше независимости в Варшаве сожгли украинский флаг.