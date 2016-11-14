У Польщі помстилися за спалений український прапор
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Польські націоналісти побили паліїв, які під час Маршу незалежності у Варшаві спалили прапор України, передає УНН з посиланням на “Польське радіо”.
“Під час щорічного Маршу незалежності сталося зіткнення групи польських автономних націоналістів з організацією "Національна вільна Польща" (NWP). В результаті NWP втратила два своїх прапори організації, а її керівник був побитий та повалений на землю”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ця “акція була рішучим спротивом проти функціонування на вітчизняній націоналістичній сцені організацій, які братаються з комуністами, підтримують російський імперіалізм і поширюють шовінізм проти братнього українського народу”.
Інформацію про побиття також особисто підтвердив на відеоролику в Youtube постраждалий лідер NWP Дам’ян Бєнько.
Повідомляється, невелика націоналістична організація “Національна вільна Польща” відома своїми проросійськими і антиукраїнськими поглядами, а також співпрацею з комуністичною і пропутінською партією Зміна (Zmiana). Також угруповання підтримало створення “ЛНР” і “ДНР” в Донбасі.
Як повідомляв УНН, на Марші незалежності у Варшаві спалили український прапор.