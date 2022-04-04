В Польше планируют ввести санкции против всех членов партии “Единая россия”

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“Мы должны сломать военную машину путина, поднять ее в воздух. Мы должны конфисковать имущество российских олигархов, которые поддерживают фашистский российский режим”, - заявил Моравецкий.

Детали

По словам политика, Польша предложила Европейскому Совету ввести санкции против “путинской партии”. По данным из открытых источников, членами партии “Единая россия” являются более 2 млн человек.

Среди предложений, как добавил Моравецкий, также есть радикальный план отказа от российского газа, нефти и угля.

Напомним

Моравецкий предложил создать специальную международную комиссию для расследования зверств российских оккупантов в Киевской области, в частности в Буче.



