У Польщі планують запровадити санкції проти усіх членів партії “Єдина росія”
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запропонував Європейському Союзу запровадити санкції проти всіх членів партії "Єдина росія". Він наголосив на тому, що потрібно “зламати військову машину путіна”, повідомляє УНН з посиланням на natemat.pl
Цитата
“Ми маємо зламати військову машину путіна, підняти її у повітря. Ми маємо конфіскувати майно російських олігархів, які підтримують фашистський російський режим”, - заявив Моравецький.
Деталі
За словами політика, Польща запропонувала Європейській Раді запровадити санкції проти “путінської партії”. За даними з відкритих джерел, членами партії “Єдина росія” є понад 2 млн осіб.
Серед пропозицій, як додав Моравецький, також є радикальний план відмови від російського газу, нафти та вугілля.
Нагадаємо
Моравецький запропонував створити спеціальну міжнародну комісію для розслідування звірств російських окупантів у Київській області, зокрема в Бучі.