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У Польщі планують запровадити санкції проти усіх членів партії “Єдина росія”

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запропонував Європейському Союзу запровадити санкції проти всіх членів партії "Єдина росія". Він наголосив на тому, що потрібно “зламати військову машину путіна”, повідомляє УНН з посиланням на natemat.pl

У Польщі планують запровадити санкції проти усіх членів партії “Єдина росія”

Цитата

“Ми маємо зламати військову машину путіна, підняти її у повітря. Ми маємо конфіскувати майно російських олігархів, які підтримують фашистський російський режим”, - заявив Моравецький.

Деталі

За словами політика, Польща запропонувала Європейській Раді запровадити санкції проти “путінської партії”. За даними з відкритих джерел, членами партії “Єдина росія” є понад 2 млн осіб.

Серед пропозицій, як додав Моравецький, також є радикальний план відмови від російського газу, нафти та вугілля.

Нагадаємо

Моравецький запропонував створити спеціальну міжнародну комісію для розслідування звірств російських окупантів у Київській області, зокрема в Бучі.

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