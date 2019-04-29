В Польше перед выборами в Европарламент лидируют правые консерваторы

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108153 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112114 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114799 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115621 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 144514 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115570 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140375 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144994 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130375 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130396 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Польше перед выборами в Европарламент лидируют правые консерваторы

В Польше перед выборами в Европарламент лидируют правые консерваторы

Киев  •  УНН

 • 6811 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. На выборах в Европарламент правящую правоконсервативную партию Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (PiS) в Польше поддерживают 38,7% респондентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и Polska Agencja Prasowa.

У оппозиционного блока "Европейская коалиция", сформированного в феврале с целью предотвратить усиление антиевропейских настроений избирателей в стране, - всего 33%.

Такие данные результатов опросов общественного мнения, накануне намеченных на 23-26 мая выборов в Европарламент, опубликувало в воскресенье, 28 апреля, польское информагентство Polska Agencja Prasowa (PAP).

Основные политические силы рассматривают майское голосование как подготовку к запланированным на осень выборам в Национальное собрание - двухпалатный парламент Польши.

Напомним, правящая партия "Республика на марше" пользуется наибольшей поддержкой французов в период подготовки к предстоящим в мае выборами в Европейский парламент (ЕП).

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