У Польщі перед виборами до Європарламенту лідирують праві консерватори
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. На виборах до Європарламенту правлячу правоконсервативну партію Ярослава Качинського "Закон і справедливість" (PiS) в Польщі підтримують 38,7% респондентів. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW і Polska Agencja Prasowa.
У опозиційного блоку "Європейська коаліція", сформованого в лютому з метою запобігти посиленню антиєвропейських настроїв виборців в країні, - всього 33%.
Такі дані результатів опитувань громадської думки, напередодні намічених на 23-26 травня виборів до Європарламенту, опублікувало в неділю, 28 квітня, польське інформагентство Polska Agencja Prasowa (PAP).
Основні політичні сили розглядають травневе голосування як підготовку до запланованих на осінь виборів до Національних зборів - двопалатний парламент Польщі.
Нагадаємо, правляча партія "Республіка на марші" користується найбільшою підтримкою французів в період підготовки до майбутніх в травні виборами до Європейського парламенту (ЄП).