Партія Макрона лідирує за опитуваннями у Франції перед виборами до Європарламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Правляча партія "Республіка на марші" користується найбільшою підтримкою французів в період підготовки до майбутніх в травні виборами до Європейського парламенту (ЄП). Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Figaro.
Такі результати опубліковані на сайті газети Le Figaro, проведені для неї, радіостанції RTL і телеканалу LSi службами Harris Interactive і Epoka.
Про свою симпатію до партії Макрона заявили, згідно з опитуванням, 23,5% респондентів. На другому місці у французького електорату знаходиться партія Марін Ле Пен - "Національне об'єднання" з 21% підтримки. Нинішні дані аналогічні тим, що були отримані цими ж службами місяць тому в ході подібного опитування.
Показник змінився, проте, для правоцентістов з партії "Республіканці" - на один процентний пункт (п. п.) З рівнем в 14,5%. Як і місяць тому, залишаються вельми близькими рівні підтримки вкрай лівого руху "Франція, що не приєдналася" і партії "Європа-Екологія-"Зелені"- з 9% (мінус 0,5 п. п.) і 8,5% (мінус 1 п. п.) відповідно.
Список кандидатів, підтримуваний Соцпартією, отримує 5% голосів (зниження на 1,5 п. П.), А партії "Вставай, Франція" Ніколя Дюпон-Еньян, як і місяць тому, 4%. Рівень підтримки Французької компартії виборцями знаходиться також на своїй колишній позначці в 2,5%.
У той же час опитування показало, що інтерес французів до виборів в ЄП починає зростати - він склав в цілому 61% замість колишніх 57%, виявлених минулого тижня.
Соціологи звертають увагу і на те, що в усе меншою мірою французький електорат сприймає майбутні європейські вибори як можливість перетворити їх в "референдум проти Макрона".
Опитування було проведено через інтернет 27-28 квітня на основі репрезентативної вибірки в 1052 людини, внесених у виборчі списки.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон і лідер президентських перегонів в Україні Володимир Зеленський домовилися про зміцнення двосторонніх відносин, включаючи взаємні візити до обох країн.