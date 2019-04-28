Партия Макрона лидирует по опросам во Франции перед выборами в Европарламент

Такие результаты опубликованы на сайте газеты Le Figaro, проведенные для нее, радиостанции RTL и телеканала LSi службами Harris Interactive и Epoka.

О своей симпатии к партии Макрона заявили, согласно опросу, 23,5% респондентов. На втором месте у французского электората находится партия Марин Ле Пен - "Национальное объединение" с 21% поддержки. Нынешние данные аналогичны тем, что были получены этими же службами месяц назад в ходе подобного опроса.

Показатель изменился, однако, для правоцентистов из партии "Республиканцы" - на один процентный пункт (п. п.) с уровнем в 14,5%. Как и месяц назад, остаются весьма близкими уровни поддержки крайне левого движения "Неприсоединившаяся Франция" и партии "Европа-Экология-"Зеленые" - с 9% ( минус 0,5 п. п.) и 8,5% (минус 1 п. п.) соответственно.

Список кандидатов, поддерживаемый Соцпартией, получает 5% голосов (снижение на 1,5 п. п.), а партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна, как и месяц назад, 4%. Уровень поддержки Французской компартии избирателями находится также на своей прежней отметке в 2,5%.

В то же время опрос показал, что интерес французов к выборам в ЕП начинает возрастать - он составил в целом 61% вместо прежних 57%, выявленных на прошлой неделе.

Социологи обращают внимание и на то, что во все меньшей степени французский электорат воспринимает предстоящие европейские выборы как возможность превратить их в "референдум против Макрона".

Опрос был проведен через интернет 27-28 апреля на основе репрезентативной выборки в 1 тыс. 52 человека, внесенных в избирательные списки.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и лидер президентской гонки в Украине Владимир Зеленский договорились об укреплении двусторонних отношений, включая взаимные визиты в обе страны.