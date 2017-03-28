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В Польше эксгумировали еще одно тело жертвы катастрофы Ту-154 под Смоленском

В Польше эксгумировали еще одно тело жертвы катастрофы Ту-154 под Смоленском

Киев • УНН

 • 9447 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В Варшаве эксгумировали шестнадцатое тело погибшего в катастрофе Ту-154 под Смоленском. Об этом сообщила официальный представитель прокуратуры Польши Ева Бялик, передает УНН со ссылкой на TVN24.

"На варшавском военном кладбище эксгумировано еще одно тело. Это 16-я эксгумация, которая проводится в рамках расследования смоленской катастрофы", - сообщила Е.Бялик.

Также она отметила, что в ближайшие дни будет эксгумированы еще одно тело, в апреле запланировано еще несколько эксгумаций.

Напомним, в ноябре 2016 года, в Кракове эксгумировали тела Марии и Леха Качиньских.

Как сообщал УНН, эксперты создали компьютерную модель последнего полета Ту-154.

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