В Польше эксгумировали еще одно тело жертвы катастрофы Ту-154 под Смоленском
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Варшаве эксгумировали шестнадцатое тело погибшего в катастрофе Ту-154 под Смоленском. Об этом сообщила официальный представитель прокуратуры Польши Ева Бялик, передает УНН со ссылкой на TVN24.
"На варшавском военном кладбище эксгумировано еще одно тело. Это 16-я эксгумация, которая проводится в рамках расследования смоленской катастрофы", - сообщила Е.Бялик.
Также она отметила, что в ближайшие дни будет эксгумированы еще одно тело, в апреле запланировано еще несколько эксгумаций.
Напомним, в ноябре 2016 года, в Кракове эксгумировали тела Марии и Леха Качиньских.
Как сообщал УНН, эксперты создали компьютерную модель последнего полета Ту-154.