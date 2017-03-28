В Польше эксгумировали еще одно тело жертвы катастрофы Ту-154 под Смоленском

"На варшавском военном кладбище эксгумировано еще одно тело. Это 16-я эксгумация, которая проводится в рамках расследования смоленской катастрофы", - сообщила Е.Бялик.

Также она отметила, что в ближайшие дни будет эксгумированы еще одно тело, в апреле запланировано еще несколько эксгумаций.

Напомним, в ноябре 2016 года, в Кракове эксгумировали тела Марии и Леха Качиньских.

Как сообщал УНН, эксперты создали компьютерную модель последнего полета Ту-154.