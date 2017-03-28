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У Польщі ексгумували ще одне тіло жертви катастрофи Ту-154 під Смоленськом

У Польщі ексгумували ще одне тіло жертви катастрофи Ту-154 під Смоленськом

Київ • УНН

 • 9448 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. У Варшаві ексгумували 16-е тіло загиблого в катастрофі Ту-154 під Смоленськом. Про це повідомила офіційний представник прокуратури Польщі Ева Бялик, передає УНН з посиланням на TVN24.

"На варшавському військовому кладовищі ексгумовано ще одне тіло. Це 16-я ексгумація, яка проводиться в рамках розслідування смоленської катастрофи", - повідомила Е.Бялик.

Також вона зазначила, що в найближчі дні буде ексгумовано ще одне тіло, в квітні заплановано ще кілька ексгумацій.

Нагадаємо, у листопаді 2016 року, в Кракові ексгумували тіла Марії та Лєха Качинських.

Як повідомляв УНН, експерти створили комп'ютерну модель останнього польоту Ту-154.

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