У Польщі ексгумували ще одне тіло жертви катастрофи Ту-154 під Смоленськом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Варшаві ексгумували 16-е тіло загиблого в катастрофі Ту-154 під Смоленськом. Про це повідомила офіційний представник прокуратури Польщі Ева Бялик, передає УНН з посиланням на TVN24.
"На варшавському військовому кладовищі ексгумовано ще одне тіло. Це 16-я ексгумація, яка проводиться в рамках розслідування смоленської катастрофи", - повідомила Е.Бялик.
Також вона зазначила, що в найближчі дні буде ексгумовано ще одне тіло, в квітні заплановано ще кілька ексгумацій.
Нагадаємо, у листопаді 2016 року, в Кракові ексгумували тіла Марії та Лєха Качинських.
Як повідомляв УНН, експерти створили комп'ютерну модель останнього польоту Ту-154.