В Польше арестован бывший спикер Минобороны

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 85957 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103884 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 138924 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136721 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132482 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126540 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164767 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117958 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141541 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145352 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Польше арестован бывший спикер Минобороны

В Польше арестован бывший спикер Минобороны

Киев  •  УНН

 • 8972 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Окружной суд в городе Тарнобжег, что в Польше, решил применить в отношении бывшего спикера Министерства национальной обороны страны Бартломея М. меру пресечения - трехмесячный арест. О решении сообщил представитель Окружного суда Марек Новак, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

"Только что завершилось заседание, на котором рассматривалось заявление прокуратуры применить в отношении господина Бартломея эта мера. Суд положительно рассмотрел это заявление и решил применить в отношении Бартломея М. временный арест на период трех месяцев" - заявил Новак.

Кроме того, против Бартоломея М. и бывшей сотрудницы Минобороны Агнешки М. предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий и действиях, которые нанесли ущерб Польской группе вооружений в размере почти 500 тысяч злотых.

Кроме бывшего спикера, на три месяца арестованы трое бывших работников польской группы вооружений.

Суд пока не принял решение относительно ареста бывшего депутата партии Право и справедливость Мариуша Антони К. Оба мужчины обвиняются в том, что, ссылаясь на свою позицию в государственном учреждении, они выступали посредниками в решении определенных дел, благодаря чему получили финансовую выгоду, речь идет о сумму более 90 тысяч злотых (почти 21 тысяч евро).

Как сообщал УНН, суд в столице России Москве арестовал члена Совета федерации (верхней палаты парламента России) от северокавказского региона Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова до 30 марта. Заседание состоялось в закрытом режиме. Арашукова обвиняют в убийстве.

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