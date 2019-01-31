В Польше арестован бывший спикер Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Окружной суд в городе Тарнобжег, что в Польше, решил применить в отношении бывшего спикера Министерства национальной обороны страны Бартломея М. меру пресечения - трехмесячный арест. О решении сообщил представитель Окружного суда Марек Новак, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
"Только что завершилось заседание, на котором рассматривалось заявление прокуратуры применить в отношении господина Бартломея эта мера. Суд положительно рассмотрел это заявление и решил применить в отношении Бартломея М. временный арест на период трех месяцев" - заявил Новак.
Кроме того, против Бартоломея М. и бывшей сотрудницы Минобороны Агнешки М. предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий и действиях, которые нанесли ущерб Польской группе вооружений в размере почти 500 тысяч злотых.
Кроме бывшего спикера, на три месяца арестованы трое бывших работников польской группы вооружений.
Суд пока не принял решение относительно ареста бывшего депутата партии Право и справедливость Мариуша Антони К. Оба мужчины обвиняются в том, что, ссылаясь на свою позицию в государственном учреждении, они выступали посредниками в решении определенных дел, благодаря чему получили финансовую выгоду, речь идет о сумму более 90 тысяч злотых (почти 21 тысяч евро).
Как сообщал УНН, суд в столице России Москве арестовал члена Совета федерации (верхней палаты парламента России) от северокавказского региона Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова до 30 марта. Заседание состоялось в закрытом режиме. Арашукова обвиняют в убийстве.