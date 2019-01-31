У Польщі арештований колишній речник Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Окружний суд у місті Тарнобжеґ, що у Польщі, вирішив застосувати щодо колишнього речника Міністерства національної оборони Польщі Бартломєя запобіжний захід - тримісячний арешт. Про рішення повідомив речник Окружного суду Марек Новак, передає УНН із посиланням на Польске радіо.
“Щойно завершилося засідання, на якому розглядалася заява прокуратури застосувати щодо пана Бартломєя цей запобіжний захід. Суд позитивно розглянув цю заяву і вирішив застосувати стосовно Бартломєя М. тимчасовий арешт на період трьох місяців”, - заявив Новак.
Крім того, проти Бартоломея М. і колишньої працівниці Міноборони Агнешки М. висунули звинувачення у перевищенні службових повноважень і діях, які завдали шкоди Польській групі озброєнь у розмірі майже 500 тисяч злотих.
Окрім колишнього речника, на три місяці арештовані троє колишніх працівників Польської групи озброєнь.
Суд поки що не прийняв рішення стосовно арешту колишнього депутата партії Право і справедливість Маріуша Антоні К. Обох чоловіків звинувачують в тому, що, посилаючись на свою позицію в державній установі, вони виступали посередниками у вирішенні певних справ, завдяки чому отримали фінансову вигоду, йдеться про суму понад 90 тисяч злотих (майже 21 тисяча євро).
Як повідомляв УНН, суд у столиці Росії Москві заарештував члена Ради федерації (верхньої палати парламенту Росії) від північнокавказького регіону Карачаєво-Черкесії Рауфа Арашукова до 30 березня. Засідання відбулося в закритому режимі. Арашукова звинувачують у вбивстві.