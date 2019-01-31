У Польщі арештований колишній речник Міноборони

“Щойно завершилося засідання, на якому розглядалася заява прокуратури застосувати щодо пана Бартломєя цей запобіжний захід. Суд позитивно розглянув цю заяву і вирішив застосувати стосовно Бартломєя М. тимчасовий арешт на період трьох місяців”, - заявив Новак.

Крім того, проти Бартоломея М. і колишньої працівниці Міноборони Агнешки М. висунули звинувачення у перевищенні службових повноважень і діях, які завдали шкоди Польській групі озброєнь у розмірі майже 500 тисяч злотих.

Окрім колишнього речника, на три місяці арештовані троє колишніх працівників Польської групи озброєнь.

Суд поки що не прийняв рішення стосовно арешту колишнього депутата партії Право і справедливість Маріуша Антоні К. Обох чоловіків звинувачують в тому, що, посилаючись на свою позицію в державній установі, вони виступали посередниками у вирішенні певних справ, завдяки чому отримали фінансову вигоду, йдеться про суму понад 90 тисяч злотих (майже 21 тисяча євро).

Як повідомляв УНН, суд у столиці Росії Москві заарештував члена Ради федерації (верхньої палати парламенту Росії) від північнокавказького регіону Карачаєво-Черкесії Рауфа Арашукова до 30 березня. Засідання відбулося в закритому режимі. Арашукова звинувачують у вбивстві.