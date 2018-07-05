В полиции рассказали подробности убийства мужчины в автомобиле в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Столичная полиция обнаружила стреляную гильзу на месте убийства в Шевченковском районе в автомобиле мужчины. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.
"Тело потерпевшего без признаков жизни обнаружила прохожая, которая сразу позвонила в полицию. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили мужчину с огнестрельным ранением и изъяли неподалеку гильзу", - говорится в сообщении.
Правоохранители в настоящее время тщательно осматривают место происшествия и общаются со свидетелями, чтобы установить все обстоятельства совершения преступления.
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Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Шевченкивськго и Главного управления полиции, кинологи со служебными собаками.
Событие должным образом зарегистрировано. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, у дома на ул.Щусева, 18 в легковом автомобиле был найден мертвым мужчина.