У поліції розповіли подробиці вбивства чоловіка в автівці у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Столична поліція виявила стріляну гільзу на місці вбивства у Шевченківському районі в автомобілі чоловіка. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.
“Тіло потерпілого без ознак життя виявила перехожа, яка відразу зателефонувала в поліцію. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили чоловіка з вогнепальним пораненням та вилучили неподалік гільзу”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці на даний час ретельно оглядають місце події та спілкуються зі свідками, аби встановити всі обставини вчинення злочину.
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Наразі на місці працює слідчо-оперативна група Шевченківськго та Головного управління поліції, кінологи зі службовими собаками.
Подія належним чином зареєстрована. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, біля будинку на вул.Щусєва, 18 в легковому автомобілі було знайдено мертвим чоловіка.