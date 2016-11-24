В полиции рассказали подробности стрельбы в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Правоохранители рассказали подробности стрельбы возле дома на улице Гайдара в Одессе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Одесской области.
"Предварительно установлено, что на автомобиль частной охранной структуры совершено разбойное нападение со стрельбой. Один из охранников госпитализирован с открытым огнестрельным ранением руки", - сообщили в полиции.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются первоочередные следственные действия, правоохранители разыскивают злоумышленников. Объявлен план "Перехват".
Напомним, сегодня, в 14:12, в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные устроили стрельбу возле дома № 31 по улице Гайдара, после чего скрылись в неизвестном направлении на автомобиле Lexux RX-350.