У поліції розповіли подробиці стрілянини в Одесі

“Попередньо встановлено, що на автомобіль приватної охоронної структури вчинено розбійний напад зі стріляниною. Одного з охоронників госпіталізовано із відкритим вогнепальним пораненням руки”, — повідомили у поліції.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Тривають першочергові слідчі дії, правоохоронці розшукують зловмисників. Оголошено план “Перехоплення”.

Нагадаємо, сьогодні, о 14.12, в поліцію надійшло повідомлення про те, що невідомі влаштували стрілянину біля будинку № 31 по вулиці Гайдара, після чого зникли в невідомому напрямку на автомобілі Lexux RX-350.