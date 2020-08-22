В полиции предупредили о перекрытии движения в центре Киева ко Дню Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Национальной полиции предупредили водителей, что 23 и 24 августа в связи с проведением массовых мероприятий ко Дню Независимости в центре Киева будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации Национальной полиции.
"Обращаем внимание водителей, что 23-24 августа, в связи с проведением массовых мероприятий в центре столицы, будет действовать ограничение движения транспорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в частности движение автомобилей будет перекрыто с 16:00 23 июня до завершения мероприятий 24 августа на:
▪️ улице Трехсвятительской;
▪️ улице Владимирской;
▪️ улице Михайловской;
▪️ улице Малой Житомирской;
▪️ проезде Владимирском.
Часть этих улиц будет перекрыта с 5:00 24 августа.
Также указано, что движение автомобилей будет ограничено во время проведения мероприятий на:
▪️ улице Владимирской;
▪️ улице Большой Житомирской;
▪️ улице Десятинной;
▪️ улице Малой Житомирской;
▪️ переулке Рыльского.
Напомним, в связи с запланированными праздничными мероприятиями по случаю Дня государственного флага и Дня Независимости Украины 22 августа подразделения Министерства внутренних дел переходят на усиленный вариант несения службы.