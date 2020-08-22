У поліції попередили про перекриття руху у центрі Києва до Дня Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Національній поліції попередили водіїв, що 23 та 24 серпня у зв'язку із проведенням масових заходів до Дня Незалежності в центрі Києва буде обмежено рух транспорту. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації Національної поліції.
"Звертаємо увагу водіїв, що 23-24 серпня, у зв'язку із проведенням масових заходів у центрі столиці, діятиме обмеження руху транспорту", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зокрема рух автомобілів буде перекритий з 16:00 23 червня до завершення заходів 24 серпня на:
▪️ вулиці Трьохсвятительській;
▪️ вулиці Володимирській;
▪️ вулиці Михайлівській;
▪️ вулиці Малій Житомирській;
▪️ проїзді Володимирському.
Частина цих вулиць буде перекрита з 5:00 24 серпня.
Також вказано, що рух автомобілів буде обмежений під час проведення заходів на:
▪️ вулиці Володимирській;
▪️ вулиці Великій Житомирській;
▪️ вулиці Десятинній;
▪️ вулиці Малій Житомирській;
▪️ провулку Рильському.
Нагадаємо, у зв’язку із запланованими святковими заходами з нагоди Дня державного прапора та Дня Незалежності України 22 серпня підрозділи Міністерства внутрішніх справ переходять на посилений варіант несення служби.