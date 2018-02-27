В полиции пообещали за три дня завершить расследование по обыскам женщин в Оболонском суде
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Национальной полиции Украины обещают в течение двух-трех дней завершить служебное расследование по обыску женщин-журналистов в Оболонском районном суде Киева, где должен был состояться допрос в качестве свидетеля Президента Украины Петра Порошенко в деле государственной измены экс-президента Виктора Януковича. Об этом сегодня в интервью журналистам сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев, передает корреспондент УНН.
"Служебное расследование будет завершено за 2-3 дня", - сказал С.Князев.
Он отметил, что если будут установлены нарушения прав и свобод граждан, то виновные будут привлечены к ответственности.
Как сообщал УНН, полиция начала служебную проверку из-за обыска журналисток в Оболонском райсуде.
Напомним, у Омбудсмена заявили, что обыски женщин в Оболонском районном суде правоохранителями свидетельствуют об унижении их достоинства и дискриминации по признаку пола.
Отметим, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко возмутилась унизительным осмотром журналисток в Оболонском районном суде Киева, который устроили правоохранители, пытаясь выявить активисток Femen.